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Депутат ГД оценил идею двух выходных за прививку от COVID-19

Политика

Интересный ""бонус для всех, кто прививается от коронавируса, предложили в Совете Федерации. По словам члена СФ Татьяны Кусайко, стоило бы давать людям два выходных дня.

Депутат ГД оценил идею двух выходных за прививку от COVID-19

"Учитывая, что в последнее время всё чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжёлым течением, необходимо всё больше мотивировать и их на вакцинацию", — цитирует Кусайко РИА "Новости".

Для RT идею оценил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил: для воплощения в жизнь подобной задумки придётся корректировать Трудовой кодекс либо ждать президентского указа.

"Что касается дополнительных двух выходных, сразу возникает несколько вопросов. Почему речь идёт только про коронавирусную прививку? Да, сейчас пандемия и, если это разовая мера — это одно, если это постоянная мера, которая будет действовать и в дальнейшем, — это другое", — отметил он.

В таком вопросе, добавил Нилов, важен баланс.

"В соответствии с основными принципами работы Международной организации труда, а Россия является членом этой международной организации, у нас на законодательном уровне, в соответствии с заложенными принципами любые социально-трудовые отношения регулируются в формате трипартизма — через обсуждение на трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов, объединения работодателей и правительства", — заявил парламентарий.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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