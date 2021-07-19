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Деньги за укол: в Госдуме придумали новое пособие для пенсионеров

Политика

Помочь пенсионерам ещё одним пособием предложил депутат ГД Василий Власов. Схема предлагается следующая: если пенсионер прививается от коронавируса, ему надо выдавать 10 тысяч рублей.

Деньги за укол: в Госдуме придумали новое пособие для пенсионеров

Власов описал идею в письме: документ, оказавшийся в распоряжении RT, весьма интересен. Например, пишет депутат, в регионах уже фиксируются попытки материального стимулирования пенсионеров, проходящих вакцинацию, но решения на федеральном уровне пока нет.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19", — пишет Власов главе Минтруда Антону Котякову.

По мнению депутата, решение такого рода поможет пенсионерам как всё-таки сходить на вакцинацию, так и финансово.

Напомним, что ранее по поводу пандемии коронавируса высказался президент РФ Владимир Путин.

"Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась", — сообщил он, выступая на неформальной встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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