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"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории

Политика

Необычная ситуация разворачивается вокруг работы Ofcom — британского регулятора медиа. Представители Ofcom, похоже, собрались "повоевать" со стриминговыми сервисами типа Netflix и Apple TV за "историческую правду".

Мария Захарова
Мария Захарова

Под слоганом "В Британии душат свободу"

Ситуацию разъяснила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Оказывается, в Ofcom задумались над тем, чтобы пожёстче регулировать работу стриминговых сервисов — для этого уже разрабатывается документ под названием "Белая книга". В нём будет чётко указано, как именно Лондон продолжит работать с операторами контента.

"Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом "В Британии душат свободу", — написала Захарова.

Ситуация, продолжила Захарова, указывает на одно: Лондон решил, что пора бы уровнять права интернет-площадок и "аналоговых" СМИ, то есть пойти по пути планомерных ограничений.

Возможная причина — "обиженные" Виндзоры?

королева Елизавета II
Королева Елизавета II

Интересен также следующий факт: возможной причиной столь рьяного желания всё "зарегулировать" вполне может оказаться сериал "Корона". Это историческая драма за авторством Netflix, в которой показали историю династии Виндзоров — царствующей королевской династии (в частности, Елизавета II — также монарх этой династии).

"Как известно, многие из особенно консервативных кругов истеблишмента были в высшей степени недовольны демонстрацией истории Виндзоров в качестве художественного произведения. Настолько, что, как мы сейчас видим, планируется перенастройка целой крупной сферы законодательного регулирования.

Но почему-то такое трепетное отношение к прошлому у британцев просыпается только, когда речь идёт о своей истории. Напомню, что нетленку "Смерть Сталина" снял британский режиссер в Лондоне. Реакции на реакцию в России Лондон не выдал. Это другое", — заключила Захарова.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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