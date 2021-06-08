Яков Кедми: Британия — мелкий пакостник и придаток США

Британия снова объявили: "Россия — угроза номер 1". Да — страшно бывшей великой империи превращаться в карлика. Но это — уже исторический факт. Великобритании больше нет, есть один британский остров. А скоро завершится процесс естественного распада и от Британии останется одна Англия.

Уже сейчас эта страна не может создавать никакое современное вооружение, а её армия уступает даже польской и турецкой. Страшно становится островитянам. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал израильский государственный и общественный деятель, дипломат, руководитель спецслужбы "Натив" в 1992–1999 годах Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, глава МИД Великобритании назвал Россию главной угрозой безопасности страны. Объяснил он это на сей раз тем, что российские военные корабли около британских морских границ активно курсируют. Оказывается, мы только и думаем, как напасть на Британию.

У Британии к России какая-то особая вечная нелюбовь и предвзятое отношение. Конечно, мы всегда были на разных полюсах в международной политике. Все-таки, на ваш взгляд, каковы истоки таких постоянных заявлений?

В чем дело? Это — уже просто по привычке, то есть — исконное, вечное, историческое, или больше — какие-то реальные современные причины действительно есть?

— С момента появления и оформления Российского государства и начала Британской империи не было другого государства, которое было бы более враждебно в течение всей истории по отношению к России, чем Британская империя.

"Опять англичанка гадит…"

Ни одна страна не совершила столько подлости, не пыталась принести столько вреда, всячески мешать и постоянно вставлять палки в колеса, чтобы уничтожить Россию, как Великобритания.

Я не помню, чтобы когда-нибудь кто-нибудь в России за всю историю вообще поднимал вопрос о существовании Великобритании, о том, что у России есть намерение уничтожить Великобританию. От России к Великобритании этого никогда не было.

Да, Россия выступала против британских колоний. Против того, что они делали в Индии и по всей Азии, что они делали в Африке и в Америке. Но никогда никто не собирался уничтожать Великобританию. Но всегда такое желание было с той стороны.

Но вы можете успокоиться. С того времени, как началась эта враждебность и сколько она продолжается, что стало с этой Великобританией? Где она теперь? Где эта великая империя, над которой никогда не заходит солнце?…

— Много было великих империй, но теперь Великобритания — там же, где и другие империи.

— Мы говорим о Великобритании. Вот и посмотрите, где Великобритания, где великий британский флот? Ну и пусть они возмущаются и угрожают. Кто вообще сейчас считается с британской армией, с британским флотом?

А что стало с Британией как с государством? Какую роль она играет на международной арене? Придаток Соединенных Штатов, не более того. У Соединенных Штатов есть еще придатки бывшей Британской империи — Канада, Австралия, великая Новая Зеландия…

То есть, легко можно подвести промежуточный итог, посмотрев, где была Британская империя и Российская империя двести лет назад и где они сегодня? Где эта Британия? Вы ее даже в бинокль не увидите. Их великие корабли и прославленные мореходы остались в прошлом.

Посмотрим на современность. — Откуда их ядерный потенциал? Он что — британский? Они даже не в состоянии построить атомную подводную лодку без американской помощи. Они также не в состоянии сделать даже современный военный самолет.

Что они могут сделать? Что собою представляет эта обшарпанная Великобритания?… И это они еще пока Шотландию не потеряли, но скоро и это произойдет. Как они не надрывались, Великобритания приходит к завершению своего естественного распада.

И то, что говорит министр обороны Великобритании — уже мало кого интересует. Вы знаете, сколько вооруженных сил в сухопутной армии Великобритании?

— Сколько?

— Семьдесят тысяч. В Польше больше! Это — великая армия? Сколько танков в британской армии? Я уж не говорю об их качестве. Хорошо, даже не сколько сейчас танков, а сколько они планируют, до какого количества они хотят довести их число в перспективе? — 143!

Сто сорок три танка! Всего! На целую Великобританию! И только в планах! Сейчас и этого нет! Это — их стратегическая цель через пять лет. Понимаете, о какой стране мы говорим?…

Мы вроде бы говорим о Великобритании и ее соперничестве с Россией. — А весь стратегический план Генштаба британской армии через 5 лет — 143 танка! Чуть больше одной бригады.

Раньше над ней не заходило солнце, а сегодня это — один небольшой остров, часть которого от них тоже уходит. И всё.

— Но они же всегда идут за американцами, сами практически не воюют, только в составе НАТО.

— Воюют американцы, а эти на что способны? — Смехотворная армия, и тем более смехотворный флот. И неспособны без американцев сделать ни одного вида вооружения.

Пусть там объявляют Россию угрозой. Конечно, с такой армией не только Россия будет им угрозой. Турецкая армия скоро будет представлять угрозу британцам. Так что, пусть они все на своем острове говорят, что угодно.

— Создается впечатление, что они вообще говорят, не очень понимая, что говорят и зачем…

— Так к этому и надо относиться.