Северный морской путь (СПМ) — это не просто некая возможная "альтернатива" Суэцкому каналу, а маршрут, который имеет целый ряд преимуществ и позволяет, соответственно, достичь целого ряда выгод.
Для РИА "Новости" комментарий касательно особенностей СПМ предоставил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Он подчеркнул, что инцидент с Ever Given показал значимость и необходимость появления на глобальной карте перевозок альтернативных путей.
"Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических.
Его меньшая протяжённость позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — уточнил Корчунов.
Кроме того, подчеркнул эксперт: развитие СМП поможет и улучшению уровня жизни коренных народов Арктики, а также окажет положительное влияние на территории региона в целом.
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