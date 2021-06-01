Путь к выгоде: в МИД назвали преимущества СМП перед Суэцким каналом

Северный морской путь (СПМ) — это не просто некая возможная "альтернатива" Суэцкому каналу, а маршрут, который имеет целый ряд преимуществ и позволяет, соответственно, достичь целого ряда выгод.

Для РИА "Новости" комментарий касательно особенностей СПМ предоставил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Он подчеркнул, что инцидент с Ever Given показал значимость и необходимость появления на глобальной карте перевозок альтернативных путей.

"Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяжённость позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — уточнил Корчунов.

Кроме того, подчеркнул эксперт: развитие СМП поможет и улучшению уровня жизни коренных народов Арктики, а также окажет положительное влияние на территории региона в целом.

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