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Путь к выгоде: в МИД назвали преимущества СМП перед Суэцким каналом

Политика

Северный морской путь (СПМ) — это не просто некая возможная "альтернатива" Суэцкому каналу, а маршрут, который имеет целый ряд преимуществ и позволяет, соответственно, достичь целого ряда выгод.

Путь к выгоде: в МИД назвали преимущества СМП перед Суэцким каналом

Для РИА "Новости" комментарий касательно особенностей СПМ предоставил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. Он подчеркнул, что инцидент с Ever Given показал значимость и необходимость появления на глобальной карте перевозок альтернативных путей.

"Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических.

Его меньшая протяжённость позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — уточнил Корчунов.

Кроме того, подчеркнул эксперт: развитие СМП поможет и улучшению уровня жизни коренных народов Арктики, а также окажет положительное влияние на территории региона в целом.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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