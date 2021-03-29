Есть альтернатива: в Минэнерго оценили блокировку Суэцкого канала

Преимущества для России в ситуации, сложившейся в Суэцком канале, нашли эксперты Минэнерго РФ. По их мнению, "блокировка" канала может помочь в развитии потенциала Северного морского пути.

Напомним о ситуации в Суэцком канале: там развернулся, сел на мель и блокировал движение в обе стороны контейнеровоз Ever Given. На утро 29 марта известно, что судно удалось частично снять с мели (данные Bloomberg).

"Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объёмов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. Мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год", — уточнили для СМИ в Минэнерго, оценивая ситуацию в канале.

Российскую нефть Urals, к слову, везут обычно по другим маршрутам, так что "пробка" практически не повлияла на поставки, заверили в министерстве.