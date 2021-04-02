Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач объяснила, почему дети должны болеть в детсадовском возрасте
Как после развода не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке
Познер вспомнил, как едва не стал жертвой алкогольной зависимости
Дмитрий Тарасов признался, что ему нравится сидеть на шее жены
Новосибирский завод приостановил работу из-за долгов
Почему виновник ДТП на Садовом продолжал ездить после 400 нарушений?
"За это ещё и платят!" — Дзюба о первой зарплате в "Спартаке"
Друг кутюрье ответил на обвинения в использовании Вячеслава Зайцева
Экономист рассказал, куда вкладывать деньги при обвале рынков

Счёт на миллиард: Египет захотел "компенсацию" за блокировку Суэца

Мир

Суэцкий канал успешно разблокировали, но история вокруг него так и не закончилась. В дело вступили представители Египта, которые заявили: им положена "компенсация" в размере миллиарда долларов.

Счёт на миллиард: Египет захотел "компенсацию" за блокировку Суэца

Как сообщает CNBC, представитель египетской администрации Суэцкого канала Усама Рабия 2 апреля пояснил: в сумму включены как потери от "простоя" водной артерии, так и затраты на выталкивание злосчастного контейнеровоза Ever Given.

"Мы попросим приличную сумму. Мы их спасли, корабль остался целым, а ведь он мог погибнуть", — заявил Рабия, не уточняя, правда, с кого именно планируется требовать искомый миллиард.

Возвращение судоходства в канале в нормальное, "докризисное" русло запланировано уже на 3 апреля, подчеркнул он. И важно достигнуть некоего "соглашения" до конца недели, иначе Ever Given оставят в районе, в котором он сейчас проходит ТО.

Интересно, что само судно принадлежит японской компании, однако зарегистрировано в Панаме, а фрахтом нанимались и вовсе в Тайване. В тайваньской Evergreen Marine Corp уже сообщили, что не несут ответственности за инцидент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СУЭЦКИЙ КАНАЛ за 4 минуты
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Арбидол признан лучшим противовирусным для лечения и профилактики COVID-19
Почему виновник ДТП на Садовом продолжал ездить после 400 нарушений?
Боеготовность на максимум: войска США в Европе "насторожились" из-за РФ
"За это ещё и платят!" — Дзюба о первой зарплате в "Спартаке"
Друг кутюрье ответил на обвинения в использовании Вячеслава Зайцева
"Петр и Феврония": во МХАТе очередная премьера
Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?
Экономист рассказал, куда вкладывать деньги при обвале рынков
Звенья одной цепи: МИД о Познере, экстремистах и памятнике Грибоедову
Роза Сябитова мечтает избавиться от силиконовой груди
Популярное
Евросоюз
Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?

Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.

Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Новости Грузии
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Экономика и бизнес
Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу
Политика. Новости и аналитика
Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси
Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова Усам Оздемиров Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей
Военные новости
Новый стелс-бомбардировщик ПАК ДА "обрёл" облик
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Политика. Новости и аналитика
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников