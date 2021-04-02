Счёт на миллиард: Египет захотел "компенсацию" за блокировку Суэца

Суэцкий канал успешно разблокировали, но история вокруг него так и не закончилась. В дело вступили представители Египта, которые заявили: им положена "компенсация" в размере миллиарда долларов.

Как сообщает CNBC, представитель египетской администрации Суэцкого канала Усама Рабия 2 апреля пояснил: в сумму включены как потери от "простоя" водной артерии, так и затраты на выталкивание злосчастного контейнеровоза Ever Given.

"Мы попросим приличную сумму. Мы их спасли, корабль остался целым, а ведь он мог погибнуть", — заявил Рабия, не уточняя, правда, с кого именно планируется требовать искомый миллиард.

Возвращение судоходства в канале в нормальное, "докризисное" русло запланировано уже на 3 апреля, подчеркнул он. И важно достигнуть некоего "соглашения" до конца недели, иначе Ever Given оставят в районе, в котором он сейчас проходит ТО.

Интересно, что само судно принадлежит японской компании, однако зарегистрировано в Панаме, а фрахтом нанимались и вовсе в Тайване. В тайваньской Evergreen Marine Corp уже сообщили, что не несут ответственности за инцидент.

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