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Задевший Путина: о вице-премьере, "вытаптывании" и профессионализме

Политика

Неожиданно задеть президента России Владимира Путина своими словами умудрился вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Дело оказалось в Долине гейзеров, а точнее — в её "пропускной способности".

Владимр Путин и Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко сообщил, что если пустить к достопримечательности десятикратно увеличенное число туристов, то они "там вытопчут всё". Слова о народном "вытаптывании" настолько задели Путина, что он сделал специальную пометку, а затем попросил Чернышенко относиться к людям "не как к чужим, а как к своим".

Позднее оказалось, что вице-премьера решили отправить на Дальний Восток: там ему предстоит "разбираться с вопросом" лично, то есть развивать туристический потенциал Долины.

Как сейчас обстоят дела с Долиной гейзеров? Оправдано ли мнение вице-премьера? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Александру Бандурину, независимому эксперту по туризму, доктору наук, профессору в Московском государственном институте индустрии туризма им. Ю. А. Сенкевича.

"Регулировка" в жёстких тонах: о чём предупреждал вице-премьер

Эксперт отмечает: Чернышенко рассуждает как профессионал и его можно поддержать.

"На самом деле главное — правильно спланировать маршруты, чтобы так называемое антропогенное воздействие человеком не было избыточным.

Потому что желающих, естественно, много. И если не регулировать их движение, то, естественно, избыточное антропогенное воздействие всегда приводит к истощению природных ресурсов", — объясняет Бандурин.

Долина Гейзеров, Камчатка

Так что слова Чернышенко, хоть и могут показаться громкими, в данном конкретном случае вполне точно описывают ситуацию. Люди могут нарушить природный баланс, поэтому логично предусмотреть маршруты и экскурсоводов, их знающих.

"Это вполне нормальная практика во всём мире. Существуют маршруты, где минимизируется таким образом ненужное воздействие приезжих на местную флору и фауну", — считает эксперт.

Ценности и профессионализм: Долина всё-таки "не резиновая"

Так что причина, по которой Чернышенко сказал то, что сказал, понятна. У Долины гейзеров, как и у любого подобного объекта, есть определённый ресурс. В том числе — ресурс воздействия.

"К любому объекту, который начинает работать как объект индустрии туризма, как конвейер, применяются требования индустриального толка: пропускная способность, ёмкость, ресурсы.

Постоянно придётся эти тропы как-то обновлять. И на это потребуются другие статьи расходов: не только на охрану памятников, на охрану заповедника, но и на проведение определённых мероприятий по сохранению этих маршрутов в пригодном для использования виде", — делает вывод Чернышенко.

А президент, продолжает эксперт, рассуждает с позиции общечеловеческих ценностей. Поэтому понятно, что для него были немного неприятны слова Чернышенко.

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Живая вода. Камчатка. Горячая долина | @Русское географическое общество | Долина гейзеров
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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