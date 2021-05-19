Вице-премьер задел Путина словами про Долину гейзеров и туристов

В неожиданном ключе попала в сводки новостей камчатская Долина гейзеров. Достопримечательность, в 2008 году ставшая частью списка семи чудес России, была упомянута Владимиром Путиным.

Как оказалось, президента задели слова, которые сказал о достопримечательности и туристах вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в Долину гейзеров

"нельзя пустить в 10 раз больше народу — они просто там вытопчут всё".

Своё мнение Чернышенко высказал в ходе совещания, посвящённого процессу работы по отдельным положениям послания Федеральному Собранию. Путин, как оказалось, это мнение записал.

"Даже пометил — говоря про Долину гейзеров, вы сказали: "Там больше народу нельзя допустить, они там всё вытопчут". Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело всё-таки. Они там "вытопчут всё", так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим", — сказал президент, обращаясь к Чернышенко.

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