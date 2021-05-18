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"Консолидированное решение": мэр Владивостока уходит с поста

Политика

Весьма оперативно продолжилась история с мэром Владивостока Олегом Гуменюком и намёками на его "заявление" об отставке. Утром 18 мая стало известно: чиновник принял решение уйти с поста.

"Консолидированное решение": мэр Владивостока уходит с поста

Напомним, что ранее работой Гуменюка стались недовольны:

  • губернатор Приморского края Олег Кожемяко;
  • полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В частности, мэр не сумел обеспечить оперативную работу даже по такому проекту, как создание в центре Владивостока новых парковочных мест, не говоря уже о более масштабных задумках вроде обновления стадиона "Авангард" и городской набережной.

"Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока", — написал Гуменюк в Instagram.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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