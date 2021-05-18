Трутнев: мэру Владивостока надо предложить "написать заявление"

Мэру Владивостока, похоже, пора в отставку: к его работе есть множество претензий. О том, что Олегу Гуменюку надо предложить "писать заявление", сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Речь об уходе Гуменюка с должности зашла после осмотра Трутневым города. Также на работу Гуменюка не упустил возможности пожаловаться губернатор Приморского края Олег Кожемяко: он сообщил, что при нынешнем мэре "затягивается" ряд работ. Например, уточнил Кожемяко, медленно идут работы даже по созданию в центре города парковок, не говоря уже о более сложных проектах, вроде реконструкции набережной и стадиона "Авангард".

"Могу с вами согласиться, вы действительно правильно вспомнили, мы эту тему [о неудовлетворительной работе мэра] с вами [осенью прошлого года] обсуждали. Надо предложить ему написать заявление [об отставке] и искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему", — высказался Трутнев.

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