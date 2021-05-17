"Угощу американцев пельменями": из Екатеринбурга уехала генконсул США

Продолжают "редеть" ряды представителей американской дипломатии в России: стало известно об отъезде генконсула США в Екатеринбурге Эми Сторроу.

Напомним, что ранее Вашингтон заявлял: консульство в Екатеринбурге, несмотря на все сложности, будет работать, но в "урезанном" режиме. Сообщалось, в частности, о "закрытии" консульских услуг для американских граждан.

"Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в Российской Федерации", — указали на сайте ru. usembassy.gov.

Сторроу решила попрощаться с Россией через Instagram диппредставительства: она написала очень эмоциональное послание, в котором отметила красоту региона и энергию людей, проживающих в нём. Также она посетовала на пандемию: из-за неё возможностей более детально ознакомиться с красотами региона было не так много.

"… я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями", — написала Сторроу.

Также она отметила, что надеется на оперативное и полноценное возобновление работы консульства.

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