Вариант номер 11: Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Новую (уже одиннадцатую по счёту) версию методических рекомендаций, касающихся лечения COVID-19, представили эксперты российского Минздрава. В обновлённом документе, пишут в пресс-службе ведомства, произошли изменения по части назначаемых препаратов.

Пресс-служба уточняет: в списке препаратов, которые доступны к назначению, больше не фигурирует гидроксихлорохин, а "новичком" стал иммуноглобулин человека.

"Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключён гидроксихлорохин", — уточняют в сообщении.

Таким образом, итоговый список лекарств, которые можно назначать пациентам в ходе лечения COVID-19, теперь значатся:

фавипиравир;

ремдесивир;

иммуноглобулин человека;

интерферон альфа;

умифеновир.

Также в документ добавили данные по сразу двум новым российским вакцинам — это "Спутник Лайт" (о котором ранее рассказал президент РФ Владимир Путин) и "Ковивак".

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