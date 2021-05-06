Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой объявил о регистрации четвёртой российской вакцины от коронавируса — "Спутник Лайт".
Позже эту информацию подтвердил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эффективность этой однокомпонентной вакцины составляет 79,4%. В РФПИ отметили, что она выше других вакцин, которыми нужно прививаться дважды.
Также известно, что клеточный иммунитет к белку коронавируса возникает у 100% получивших прививку "Спутник Лайт" на десятый день.
"Знаю, что сегодня уже готова к регистрации ещё одна наша вакцина "Спутник Лайт", — уточнил президент.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 13,4 млн россиян. Вторым компонентом привиты 9,4 млн жителей России.
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