Палочка-выручалочка: глава Минпромторга оценил важность Севморпути

Несмотря на то, что ситуацию в Суэцком канале удалось достаточно оперативно разрешить, многие перевозчики наверняка задумались об альтернативных маршрутах. Одним из них вполне мог бы стать Северный морской путь.

Ещё раз "прорекламировать" Севморпуть решил глава Минпромторга России Денис Мантуров. В ходе своего выступления на мероприятии "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" он подчеркнул: востребованность маршрута очевидна.

"Это сразу напомнило мировому сообществу про возможности Северного морского пути и необходимость диверсификации поставок. Мы не сомневаемся, что этот маршрут будет востребован и уже давно целенаправленно развиваем ледокольный флот именно для этого", — рассказал Мантуров.

Россия, продолжил чиновник, видит в такого рода инфраструктурных проектах "антикризисную палочку-выручалочку". Параллельно они помогают развить и перспективные, а главное — экологичные виды транспорта: например, с применением водородных двигателей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.