Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену пообщаться ещё 19 или 22 марта, ответа он так и не получил. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что Байден так и не предоставил официального ответа на предложение Путина. Ранее президент США сообщал для американских СМИ, что поговорит с Путиным в формате "прямого эфира" чуть позже, в "какой-то момент", и ссылался на слишком плотный график.
Напомним, что американский президент позволил себе назвать российского коллегу "убийцей" и сообщить, что тот "заплатит" за вмешательство в выборные процессы Штатов.
"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", — объяснил Лавров, выступая на "Первом канале".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".