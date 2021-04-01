Лавров: Байден пока не ответил на предложение "расставить все точки"

Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Джо Байдену пообщаться ещё 19 или 22 марта, ответа он так и не получил. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Байден так и не предоставил официального ответа на предложение Путина. Ранее президент США сообщал для американских СМИ, что поговорит с Путиным в формате "прямого эфира" чуть позже, в "какой-то момент", и ссылался на слишком плотный график.

Напомним, что американский президент позволил себе назвать российского коллегу "убийцей" и сообщить, что тот "заплатит" за вмешательство в выборные процессы Штатов.

"К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало", — объяснил Лавров, выступая на "Первом канале".