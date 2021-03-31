Помочь всем россиянам, которые хотят встать на учёт как безработные и получить пособие, решили власти страны. Как уточняется в пресс-службе кабмина, до 31 июля 2021 года эту процедуру можно будет пройти удалённо, то есть по упрощённому порядку.
"Удалёнку" для центров занятости продлил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняют в пресс-службе. Работать она будет, как и ранее:
"То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя", — уточняется в сообщении.
Все нужные сведения сотрудники будут получать через государственные информационные системы. Далее решение о том, нужно ли продлевать "удалённые" схемы, переложат на плечи региональных руководителей.
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