Правительство поможет безработным: продлена упрощённая регистрация

Помочь всем россиянам, которые хотят встать на учёт как безработные и получить пособие, решили власти страны. Как уточняется в пресс-службе кабмина, до 31 июля 2021 года эту процедуру можно будет пройти удалённо, то есть по упрощённому порядку.

"Удалёнку" для центров занятости продлил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняют в пресс-службе. Работать она будет, как и ранее:

пособие по безработице можно будет оформлять через "Госуслуги";

встать на учёт безработный сможет через портал "Работа в России".

"То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя", — уточняется в сообщении.

Все нужные сведения сотрудники будут получать через государственные информационные системы. Далее решение о том, нужно ли продлевать "удалённые" схемы, переложат на плечи региональных руководителей.