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Счётная палата и Минэнерго разошлись во мнениях по "топливному вопросу"

Политика

Парадоксом закончилось "обсуждение" проблемы роста цен на топливо между Минэнерго и Счётной палатой. Риски повторения топливного кризиса 2018 года чиновники оценили диаметрально противоположным образом.

Счётная палата и Минэнерго разошлись во мнениях по "топливному вопросу"

История началась с того, что эксперты Счётной палаты дали оценку проблемам, которые принёс России 2020 год, и сообщили: риск роста цен на топливо считается теперь "укрупнённой проблемой".

"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновения социальной напряжённости", — написали в отчёте эксперты СП.

Однако затем пришли данные из Министерства энергетики, чиновники которого не согласились со столь острой постановкой вопроса. По их мнению, никаких предпосылок для повторения сценария 2018 года нет.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году", — заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

Между тем статистиками зафиксирован достаточно солидный рост стоимости бензина и дизеля как в оптовой, так и в розничной "модели" торговли. Кто всё-таки прав — покажет время.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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