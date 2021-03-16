"К взлёту готовы": к проблемам россиян добавится рост цен на топливо

К растущим ценникам в магазинах вскоре добавятся и растущие ценники на заправках. Россиян предупреждают: бензин и дизель уже начали дорожать, и это, видимо, только начало быстрого "взлёта" цен.

Согласно данным Thomson Reuters Kortes, всего за 4 дня (с 8 по 12 марта) были зафиксированы следующие скачки цен:

АИ-92 — плюс 12 копеек;

АИ-95 — плюс 9 копеек;

дизель — плюс 4 копейки.

Если брать рост цен с начала года, он удивит ещё сильнее:

АИ-92 — плюс 1,07 рубля;

АИ-95 — плюс 0,98 рубля;

дизель — плюс 1,09 рубля.

Удивительно, но данные цифры отражают только розничный спрос, "в спину" которому "дышит" оптовый: за период с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года наиболее "ходовой" АИ-92 показал рост в 23%. На бирже Санкт-Петербурга одна тонна стоила рекордные 55,75 тыс. рублей.

Рост цен обусловлен, в том числе, постепенным "оживлением" экономики, которая начинает "требовать" всё больше горючего. Также проблема заключается в относительно "слабом" рубле и, как ни странно, приближении лета — именно летом в России фиксируется максимальный спрос на топливо.

Власти уже потребовали у нефтяников снизить количество нефти на экспорт, чтобы обеспечить стране необходимые топливные резервы, однако эта мера не особо помогла. При этом нефтяники успели "выбить" себе новые льготы. А на Дальнем Востоке тем временем уже состоялся топливный кризис…