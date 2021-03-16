К растущим ценникам в магазинах вскоре добавятся и растущие ценники на заправках. Россиян предупреждают: бензин и дизель уже начали дорожать, и это, видимо, только начало быстрого "взлёта" цен.
Согласно данным Thomson Reuters Kortes, всего за 4 дня (с 8 по 12 марта) были зафиксированы следующие скачки цен:
Если брать рост цен с начала года, он удивит ещё сильнее:
Удивительно, но данные цифры отражают только розничный спрос, "в спину" которому "дышит" оптовый: за период с середины декабря 2020 года по середину марта 2021 года наиболее "ходовой" АИ-92 показал рост в 23%. На бирже Санкт-Петербурга одна тонна стоила рекордные 55,75 тыс. рублей.
Рост цен обусловлен, в том числе, постепенным "оживлением" экономики, которая начинает "требовать" всё больше горючего. Также проблема заключается в относительно "слабом" рубле и, как ни странно, приближении лета — именно летом в России фиксируется максимальный спрос на топливо.
Власти уже потребовали у нефтяников снизить количество нефти на экспорт, чтобы обеспечить стране необходимые топливные резервы, однако эта мера не особо помогла. При этом нефтяники успели "выбить" себе новые льготы. А на Дальнем Востоке тем временем уже состоялся топливный кризис…
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