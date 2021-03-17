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Лавров рассказал о будущем Крыма и напомнил Западу про "реальность"

Политика

Несмотря на то что представители Запада, которыми "командует" Вашингтон, всё ещё стараются изменить статус Крыма, полуостров останется российским. Так что Западу придётся смириться — нравится ему это или нет.

Лавров рассказал о будущем Крыма и напомнил Западу про "реальность"

Комментируя попытки зарубежных "доброжелателей" повлиять на ситуацию с Крымом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул: реальное положение дел никто изменить не в силах.

"Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", — сообщил Лавров, выступая на канале "Крым-24".

Более того, отметил Лавров: референдум по итогам провели согласно всем международным правовым нормам. Так что Россия продолжит доносить эту мысль до зарубежных "коллег".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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