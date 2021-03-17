Несмотря на то что представители Запада, которыми "командует" Вашингтон, всё ещё стараются изменить статус Крыма, полуостров останется российским. Так что Западу придётся смириться — нравится ему это или нет.
Комментируя попытки зарубежных "доброжелателей" повлиять на ситуацию с Крымом, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул: реальное положение дел никто изменить не в силах.
"Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", — сообщил Лавров, выступая на канале "Крым-24".
Более того, отметил Лавров: референдум по итогам провели согласно всем международным правовым нормам. Так что Россия продолжит доносить эту мысль до зарубежных "коллег".
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