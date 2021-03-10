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Автор Любовь Степушова

Роль С-400 в турне Лаврова по странам Персидского залива

Мир » Азия » Ближний Восток

Если Саудовская Аравия проявит интерес к С-400, это будет служить индикатором переоценки её отношений с США.

"25 тысяч принцев погубят Саудовскую Аравию"

Турне по Персидскому заливу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, начавшееся в понедельник, совпадает с попыткой Саудовской Аравии изменить свои отношения с США.

Об этом пишет Arab Weekly со ссылкой анонимный источник, который отметил, что "развивающиеся отношения с Россией могут иметь более широкие и важные аспекты".

"Новая администрация США объединила свой вызов Саудовской Аравии с демонстрацией безразличия к проблемам региона. Мы также переоцениваем наши отношения с Вашингтоном", — добавил он.

Отношения между США и странами Персидского залива переживают кризис доверия после того, как администрация президента США Джо Байдена решила приостановить продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии, которое использовалось в войне в Йемене. И Москва несомненно этот кризис будет использовать, например, предлагая купить ПЗРК С-400, указывает Arab Weekly.

Также Саудовская Аравия обеспокоена тем, продолжает газета, что администрация Байдена "занимает неоднозначную позицию" в отношении наследного принца Мохаммеда бин Салмана бин Абдель Азиза. Отмечается, что Соединенные Штаты опубликовали ранее засекреченный отчет разведки, в котором наследный принц Саудовской Аравии обвиняется в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, и не исключены санкции.

Дипломатические источники сообщили Arab Weekly, что администрация Байдена совершает те же ошибки, что и администрация бывшего президента Барака Обамы, которая "подтолкнула арабские страны Персидского залива к Китаю, России, Индии, Великобритании и Франции и заключению крупных соглашений с этими странами".

"Визит Лаврова — это карта в руках Саудовской Аравии, которая ставит администрацию Байдена перед выбором между корректировкой своей стратегии, направленной на сдерживание амбиций Эр-Рияда играть региональную роль, и проигрышем в основных экономических и инвестиционных возможностях, которые откроются для России, как ранее перед Китаем ", — сказал неназванный дипломат.

Источник  также сообщил, что Эр-Риаду надо упредить реализацию стратегии США по "открытию" Ирана и усилению его влияния в Ираке и Йемене без принятия во внимание интересов Саудовской Аравии, и "не консультируясь со странами Персидского залива по поводу их видения безопасности в регионе".

В воскресенье МИД России подтвердил, что Лавров посетит Арабские Эмираты с 8 по 12 марта. Затем он отправится в Саудовскую Аравию, где у него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом бин Абдель Азизом и министром иностранных дел принцем Фейсалом бин Фарханом, а затем Лавров посетит Катар.

Индикатором серьёзности намерений саудитов по пересмотру отношений с США будет служить интерес к системам С-400. Если о контракте будет объявлено во время визита Лаврова, то станет ясно, что Саудовская Аравия склоняется к сотрудничеству, в значительную степени, с Россией.

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Темы с-400 триумф сергей лавров саудовская аравия
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