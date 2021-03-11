Очередные информационные "вбросы" Украины, касающиеся в том числе якобы имеющегося у Киева плана "урегулирования" ситуации на Донбассе, создаются с определённой целью. И цель эта — отвлечь людей от реальных путей решения конфликта на Юго-Востоке страны.
Комментарий касательно регулярно поступающих из Киева заявлений предоставил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Общаясь с изданием "Общественная служба новостей", он уточнил: заявления делают политики высокого уровня, но они остаются "сотрясанием эфира".
"В последнее время появляется много заявлений с украинской стороны о появлении новых сценариев урегулирования ситуаций на Юго-Востоке. И такого рода заявления озвучиваются на высоком, официальном уровне.
Насколько мне известно, никаких официальных инициатив российской стороне не передаётся. Всё это на уровне сотрясания эфира.
С одной стороны, это рассчитано на непросвещённую публику с целью создать впечатление активности. С другой стороны, обработка общественного мнения и зондирование пределов возможности", — объяснил Косачёв.
Все идеи, которые есть у Киева, согласно нормам переговорного процесса нужно облекать в "вещественный" формат, то есть предоставлять в виде документов, которые и будут обсуждаться членами ТКГ. А "вбросы" лишь мешают работе и "уводят реальную работу от поиска решения проблем Юго-Востока в ложном направлении", — резюмировал Косачёв.
Напомним, что ранее России предложили "три варианта" действий в рамках плана "урегулирования":
О данных вариантах заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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