"На уровне сотрясания эфира": Косачёв о "донбасских сценариях" Киева

Очередные информационные "вбросы" Украины, касающиеся в том числе якобы имеющегося у Киева плана "урегулирования" ситуации на Донбассе, создаются с определённой целью. И цель эта — отвлечь людей от реальных путей решения конфликта на Юго-Востоке страны.

Комментарий касательно регулярно поступающих из Киева заявлений предоставил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Общаясь с изданием "Общественная служба новостей", он уточнил: заявления делают политики высокого уровня, но они остаются "сотрясанием эфира".

"В последнее время появляется много заявлений с украинской стороны о появлении новых сценариев урегулирования ситуаций на Юго-Востоке. И такого рода заявления озвучиваются на высоком, официальном уровне. Насколько мне известно, никаких официальных инициатив российской стороне не передаётся. Всё это на уровне сотрясания эфира. С одной стороны, это рассчитано на непросвещённую публику с целью создать впечатление активности. С другой стороны, обработка общественного мнения и зондирование пределов возможности", — объяснил Косачёв.

Все идеи, которые есть у Киева, согласно нормам переговорного процесса нужно облекать в "вещественный" формат, то есть предоставлять в виде документов, которые и будут обсуждаться членами ТКГ. А "вбросы" лишь мешают работе и "уводят реальную работу от поиска решения проблем Юго-Востока в ложном направлении", — резюмировал Косачёв.

Напомним, что ранее России предложили "три варианта" действий в рамках плана "урегулирования":

"мирный";

"провокативный";

"военная риторика".

О данных вариантах заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.