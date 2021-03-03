Неожиданную благодарность за санкции решили выразить Украине представители химического завода "Тосол-синтез трейдинг", расположенного в Дзержинске.
Напомним, что ранее "Тосол-синтез трейдинг" попал в украинские санкционные списки: теперь продукцию завода нельзя поставлять на Украину. Также Киев перестаёт признавать все финансовые обязательства перед заводом.
"Оцениваем факт введения "санкций" как подтверждение максимальной востребованности продукции компании на территории Украины и благодарим украинские власти за признание её качества и лидерских позиций", — указали на сайте завода его представители.
Также на "Тосол-синтез трейдинге" выразили сожаление касательно того факта, что "политические игры" не дают нормально развивать партнёрские отношения.
"…потребителей высококачественной автохимии пытаются лишить права использовать продукцию нашего предприятия", — с сожалением констатировали на заводе.
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