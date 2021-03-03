Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета

Новые жалобы Владимира Зеленского стали известны благодаря брифингу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Как оказалось, украинский президент очень хочет, чтобы в ЕС признали: Россия устраивает акты "гибридной агрессии".

"Надеюсь, что по итогам заседания Евросовета в конце марта будет предоставлен мощный сигнал об осуждении российской "гибридной агрессии" против Украины", — высказался Зеленский.

Президент подчеркнул: о том, чтобы вести дела и бизнес между РФ и ЕС, игнорируя территориальные проблемы Украины, не может быть и речи.

"Не верю в возвращение business as usual в отношениях между Европейским Союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", — уточнил Зеленский.

Напомним, что Киев возлагает на Москву вину за ситуацию на Донбассе ещё с 2014 года, но никаких доказательств ни российским, ни европейским представителям предоставить не может.