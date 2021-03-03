Новые жалобы Владимира Зеленского стали известны благодаря брифингу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Как оказалось, украинский президент очень хочет, чтобы в ЕС признали: Россия устраивает акты "гибридной агрессии".
"Надеюсь, что по итогам заседания Евросовета в конце марта будет предоставлен мощный сигнал об осуждении российской "гибридной агрессии" против Украины", — высказался Зеленский.
Президент подчеркнул: о том, чтобы вести дела и бизнес между РФ и ЕС, игнорируя территориальные проблемы Украины, не может быть и речи.
"Не верю в возвращение business as usual в отношениях между Европейским Союзом и РФ без восстановления территориальной целостности нашего государства", — уточнил Зеленский.
Напомним, что Киев возлагает на Москву вину за ситуацию на Донбассе ещё с 2014 года, но никаких доказательств ни российским, ни европейским представителям предоставить не может.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Население Сан-Марино прививается российской вакциной "Спутник V". Итальянцы, швейцарцы, немцы стремятся приехать и получить прививку.