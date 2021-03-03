Украинский экс-министр об "СП-2": потеряем 3 млрд, но это некритично

Попытку посчитать убытки Украины от запуска газопровода "Северный поток-2" предпринял бывший министр экономики страны Владимир Лановой. По его мнению, потери, хоть и составят миллиарды долларов, некритичны для страны в целом.

Лановой, рассказывая о недополученных деньгах, объяснил: страна потеряет примерно 3 млрд долларов. Однако экономике страны это существенного урона не нанесёт, потому что данный убыток "отойдёт" компании "Нафтогаз".

"Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь — где у них доходы, где у них расходы", — заявил бывший министр для НСН.

Рядовым украинцам, добавил он, стоит ожидать роста цен на тепло, свет, газ и прочие ресурсы. Также не стоит и ожидать "отрезания" Украины от поставок газа — Киев, как известно, может продолжить свою посредническую политику, просто перекупая топливо.