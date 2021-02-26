Жириновский нашёл виновных в проблеме бродячих собак

Проблемы с увеличивающимся числом бродячих собак, которые буквально терроризируют жителей многих городов России, надо решать в срочном порядке.

Собаки травмируют, а то и убивают людей, терпеть это больше невозможно, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик считает, что в ситуации виновата "собачья мафия" — предприниматели, которым выгодно принимать животных на временное содержание.

Также политика возмутил недавний инцидент: стая собак загрызла в районе Лосиного острова пятнистого оленя — редкого животного, занесенного в каталог "Энциклопедия жизни" и имеющего природоохранный статус.

"Ну, сколько будем это терпеть? По всей стране от бродячих собак гибнут люди, домашние животные, теперь вот редкие животные. В этом виноваты те, кто принимал закон о содержании животных — это дело рук "собачьей мафии". Во-первых, никак не можем добиться отлова и усыпления бродячих собак, по крайней мере, там, где их слишком много, где они представляют угрозу для людей. Во-вторых, нужно чипировать домашних собак, чтобы можно было предъявить претензии хозяину, если он выгнал пса на улицу", — предложил варианты работы Жириновский, написав заметку в своём Telegram.