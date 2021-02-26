Жириновский призвал изучить "пятую колонну"

Владимир Жириновский, сравнивая Ленина с Навальным, по сути, заявил о признаках революционной ситуации в России.

В поисках "пятой колонны"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал в своём Telegram-канале об остроте текущего политического момента:

"Навальный идёт по проторённой дорожке. Чтобы понять, кто он и зачем — давайте разберёмся с Лениным, со Свердловым, с Троцким, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым! Пятая колонна вся была подготовлена там — за рубежом".

Ветеран политического бомонда современной России уверен, что демоны Великой русской революции боролись с самодержавием на немецкие и американские деньги:

"Точно так же мы сейчас считаем, сколько в Германии потратили на Навального".

Считают всё-таки профессиональные бухгалтеры и аудиторы, а в ситуациях, связанных с угрозами криминального характера – профильные эксперты и следователи.

Стоит обратить внимание, что только сравнительно недавно публично засветился странный денежный перевод из Испании в адрес организации Алексея Навального. Транзакцию определённо нельзя сравнить со спонсорством большевиков германским кайзером. Тем не менее этой "копеечки" оказалось достаточно, чтобы власти громко объявили оппозиционера иностранным агентом.

Жириновский периодически напоминает своей лояльной аудитории, что он вроде как с народом. Правда, степень его оппозиционности в чем-то схожа по своей решительности и последовательности с твёрдой политической позицией, описанной Ярославом Гашеком в романе "Похождения бравого солдата Швейка":

"В одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: "Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит".

Поводы для пессимизма

Вспомнив о лидерах большевистской партии, в которую, к слову, Лев Троцкий вступил буквально накануне Октябрьского переворота, Владимир Жириновский фактически признал ситуацию в России если не тождественной перипетиям 1917 года, то весьма близкой к ним.

Данные о самочувствии малого и среднего бизнеса продемонстрировало февральское исследование аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Результаты опубликовало одно из российских информационных агентств:

в 2020 году более чем у 40% компаний спрос на товары и услуги упал в полтора раза и более;

примерно у 60% предприятий в прошлом году выручка уменьшилась более чем на 30%, а на 45% был урезан фонд оплаты труда.

Малый и средний бизнес далёк от оптимистических оценок своего положения и в 2021 году. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%) готовится к своему закрытию. В исследовании приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

В конце января Росстат сообщил, что по итогам девяти месяцев 2020 года:

численность россиян, живущих за чертой бедности (на доходы ниже прожиточного минимума), достигла 19,6 млн человек (13,3% населения);

реальные доходы граждан падают уже восьмой год подряд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью является "абсолютнейшим приоритетом руководства страны", а неудачи объясняются "различными факторами", которые мешают работе.

Незадолго до этого Песков объяснил низкий уровень пенсий в стране "черными полосами" в развитии, которые регулярно мешают правительству увеличивать благосостояние пенсионеров. Высокопоставленный чиновник уточнил, что имеет в виду регулярные мировые экономические кризисы, в которых Россия не виновата, и пандемию коронавируса.

Про проблемы плохого танцора, которому мешают "чёрные полосы", высокопоставленный чиновник ничего не рассказал.

Революционная синергия

В российском обществе продолжается осмысление итогов протестов, связанных с приговором Алексею Навальному. Возможно, сконцентрировавшись на личности оппозиционера, власти упустили из виду, что речь уже идёт не о персоне, а об образе, в который легко вписываются любые критики правящей политической элиты.

Малолетняя сторонница КПРФ, активистка пензенского отделения ЛКСМ, решила поддержать местных коммунистов и написала несколько постов накануне заявленной акции протеста 23 февраля 2021 года. Уж кого, а соратников Геннадия Зюганова вряд ли можно заподозрить в симпатиях Алексею Навальному. Тем не менее коммунисты решили выступить под лозунгами:

"За Россию без олигархов и дворцов!"

"Против политических репрессий!"

Родители 15-летней Анастасии, учащейся пензенской гимназии № 66, были в шоке от доносительства и.о. директора образовательного учреждения Веры Махониной, которая попросила правоохранителей проверить посты девочки в соцсети "ВКонтакте" на экстремизм и призывы к свержению государственного строя.

Мать девочки Татьяна Петровна рассказала журналистам, что беседы в УМВД города Пензы были "кошмаром". По её словам, "три часа водили по кабинетам и допрашивали":

"Бить нас не били, но особой вежливости не было — опрос и протокол… Я в шоке, что на пустом месте такое происходит. Конечно, сказала дочери после этого, что не надо ничего такого больше делать и высовываться. Мне кажется, это вообще позиция такая в стране нашей должна быть сейчас".

Пензенская школьница была не одинока в своих репрессивных приключениях. Глава пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова рассказала журналистам, что накануне акции протеста 23 февраля 2021 года силовики свинтили практически всех местных коммунистических вожаков.

Котова считает, что, возможно, чрезмерная активность местных силовиков связана с позицией коммунистов по теме поправок в Конституцию России и протестной инсталляцией, приуроченной ко дням голосования:

"Комсомольцы повесили царя (чучело напротив здания областного правительства – ред.). Понятно, какой был намёк, с учётом того, кто у нас собрался на царство".

Всё-таки не прав Владимир Жириновский. Навальный, по счастью для властей, совсем не Ленин и не Троцкий. Правда, усилиями правящей политической элиты страны он может стать таковым, преобразовав локальные политические протесты в синергию революционного движения, которое внезапно объединит ещё и либералов с коммунистами.