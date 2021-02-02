Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Экс-тренер "Зенита" уволился из "Марселя"
Наступление весны прогнозируют на конец марта
Америка обеспокоена ростом числа российских подлодок на Камчатке
Тимошенко придумала, как снизить цены на газ
В Крыму обнаружили уникальный некрополь Древнего Рима
Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону
Володин объяснил, почему Меркель подвела Навального
Дети Анджелины Джоли переживают за здоровье актрисы
ВСУ стягивают на Донбасс реактивные системы залпового огня и танки

Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ

Политика

Прибытие на процесс по делу Алексея Навального представителей сразу 13 государств было оценено в МИД России как "политическая акция". Да и в целом "влияние Запада" во всей этой ситуации очевидно.

Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ

Рассказать о суете вокруг Навального решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поделилась через Facebook следующим мнением: нормой назвать такое поведение нельзя.

"Это никакая не норма.

Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов — людей, совершивших преступление в третьих странах, например,

А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции", — уверена Захарова.

Более того, отметила она: в обратных ситуациях, когда на судебные процессы на Западе хотят попасть российские дипломаты, им далеко не всегда это удаётся.

"Не надо придумывать какие-то несуществующие дипломатические нормы и практики, нужно давно признать: в данном случае это западные деньги, западные дипломаты (что Япония делает в суде — знает Вашингтон), западный политический проект", — написала Захарова.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ
Экс-тренер "Зенита" уволился из "Марселя"
Наступление весны прогнозируют на конец марта
Америка обеспокоена ростом числа российских подлодок на Камчатке
Тимошенко придумала, как снизить цены на газ
Оплот Донбасса – “обыкновенные герои”
В Крыму обнаружили уникальный некрополь Древнего Рима
Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону
Володин объяснил, почему Меркель подвела Навального
Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов Олег Артюков Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС Олег Артюков
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Прибалтика
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Цискаридзе осадил наглого Лазарева на шоу "Танцы со звёздами"
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе осадил наглого Лазарева на шоу "Танцы со звёздами"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников