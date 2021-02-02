Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ

Прибытие на процесс по делу Алексея Навального представителей сразу 13 государств было оценено в МИД России как "политическая акция". Да и в целом "влияние Запада" во всей этой ситуации очевидно.

Рассказать о суете вокруг Навального решила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поделилась через Facebook следующим мнением: нормой назвать такое поведение нельзя.

"Это никакая не норма. Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан их страны или международных террористов — людей, совершивших преступление в третьих странах, например, А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции", — уверена Захарова.

Более того, отметила она: в обратных ситуациях, когда на судебные процессы на Западе хотят попасть российские дипломаты, им далеко не всегда это удаётся.