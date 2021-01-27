Сенатор назвал стоящих "за кулисами" протестов 23 января

Новая версия о том, кто же стоит за протестами в России 23 января. По мнению главы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова, в деле не обошлось без НАТО.

Климов рассказал, что в ЕС хотят ослабить Россию через внутренние провокации, поскольку понимают: открытое столкновение будет фатальным.

"Не сомневаемся, что скандальное возвращение в Россию так называемого берлинского пациента — лишь часть написанного за рубежом сценария. У комиссии нет сомнений в том, что за кулисами глобального информационно-политического перфоманса последних дней, как и за спинами зачинщиков противоправных акций 23 января, стоят государственные структуры стран НАТО и их специальные службы", — заявил Климов на заседании 27 января.

Политик подчеркнул, что в НАТО открыто заявляли о России как о "враге номер один", причём как минимум на десять лет вперёд. Так что Вашингтон и Брюссель всеми силами стараются "ослабить нашу родину".