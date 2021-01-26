Песков оценил уровень насилия на протестах 23 января

Протесты 23 января, во многих городах закончившиеся столкновениями, охарактеризовал Дмитрий Песков. По мнению пресс-секретаря президента РФ, протестующие "вели себя чрезвычайно агрессивно".

Песков на пресс-конференции сообщил, что столкновения были вызваны агрессивными действиями участниками протестов.

"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно", — уточнил Песков.

Так что, резюмировал политик, нельзя назвать странными уголовные дела, которые завели на некоторых задержанных граждан.

Песков подчеркнул, что по случаям "необоснованной грубости" представителей сил правопорядка будут проведены разбирательства. Но в целом протестующие проявляли агрессию намного чаще.