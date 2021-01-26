Протесты 23 января, во многих городах закончившиеся столкновениями, охарактеризовал Дмитрий Песков. По мнению пресс-секретаря президента РФ, протестующие "вели себя чрезвычайно агрессивно".
Песков на пресс-конференции сообщил, что столкновения были вызваны агрессивными действиями участниками протестов.
"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно", — уточнил Песков.
Так что, резюмировал политик, нельзя назвать странными уголовные дела, которые завели на некоторых задержанных граждан.
Песков подчеркнул, что по случаям "необоснованной грубости" представителей сил правопорядка будут проведены разбирательства. Но в целом протестующие проявляли агрессию намного чаще.
"Крайняя напряжённость ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого", — добавил Песков.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.