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Лавров: западным странам пора прекратить "вакцинные войны"

Политика » Власть » Правительство

Глобальная пандемия коронавируса опустошила экономику и привела к гибели почти двух миллионов человек. Но, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это также стало еще одним "полем битвы" между Востоком и Западом.

Лавров: западным странам пора прекратить "вакцинные войны"

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, будет ли в 2021 году "вакцинная война" между Россией и другими странами, работающими над развертыванием своих препаратов, глава российского МИД сказал,

что Россия считает, что " эффективно решать масштабные трансграничные проблемы можно только объединившись на принципах солидарности."

Однако, по его словам, "западные государства пытаются не только политизировать гуманитарную тему борьбы с коронавирусными инфекциями, но и воспользоваться пандемией, чтобы наказать правительства, которые им не нравятся."

Лавров положительно отозвался о "дружественном сотрудничестве", которое развивается между Россией и другими странами, в том числе странами СНГ, Евразийского экономического союза, Бразилией и Китаем, несмотря на сложные обстоятельства.

Признавая, что связи с такими государствами, как Великобритания, США и ЕС, пострадали за тот же период, он добавил, что

"мы остаемся открытыми для диалога с западными коллегами. Конечно, при том понимании, что они перестанут указывать нам, что делать, и откажутся от политики шантажа и ультиматумов."

Автор: Ольга Лебедева
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