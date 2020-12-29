Володин прокомментировал один из важнейших законов декабря

Одним из важнейших декабрьских законов можно считать тот, который запрещает употреблять и пропагандировать "веселящий газ" — закись азота. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Слова политика приводит сайт нижней палаты парламента: чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день закись азота предлагают во многих увеселительных заведениях (барах, ночных клубах, дискотеках) как способ расслабиться.

"Наиболее важными считаю законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Они направлены на защиту жизни и здоровья граждан, в первую очередь молодёжи", — высказался Володин.

Также он отметил, что ранее с просьбами ужесточить контроль и разрешить ситуацию обращались родители и медики, которые своими глазами видели последствия применения "веселящего газа".