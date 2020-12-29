Одним из важнейших декабрьских законов можно считать тот, который запрещает употреблять и пропагандировать "веселящий газ" — закись азота. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Слова политика приводит сайт нижней палаты парламента: чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день закись азота предлагают во многих увеселительных заведениях (барах, ночных клубах, дискотеках) как способ расслабиться.
"Наиболее важными считаю законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Они направлены на защиту жизни и здоровья граждан, в первую очередь молодёжи", — высказался Володин.
Также он отметил, что ранее с просьбами ужесточить контроль и разрешить ситуацию обращались родители и медики, которые своими глазами видели последствия применения "веселящего газа".
"По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и лёгкие наркотики", — уточнил Володин.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.