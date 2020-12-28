Продолжает делать прогнозы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ранее представивший целый список возможных кандидатов в президенты России политик решил добавить в него ещё одну персону.
Напомним, ранее Жириновский прогнозировал, что место президента России могут занять такие политики, как:
К этой "великолепной семёрке" Жириновский решил приплюсовать и Алексея Кудрина.
"Я ещё одного добавлю. Это Кудрин. Их получается почти восемь человек.
Но самое главное — это сам президент действующий. Пока речь не идёт о том, что он уходит и вот преемники. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть.
Или он сам остаётся, или кто-то от кремлёвской команды", — уточнил Жириновский, будучи в эфире станции "Говорит Москва".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.