Продолжает делать прогнозы лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ранее представивший целый список возможных кандидатов в президенты России политик решил добавить в него ещё одну персону.

Напомним, ранее Жириновский прогнозировал, что место президента России могут занять такие политики, как:

К этой "великолепной семёрке" Жириновский решил приплюсовать и Алексея Кудрина.

"Я ещё одного добавлю. Это Кудрин. Их получается почти восемь человек.

Но самое главное — это сам президент действующий. Пока речь не идёт о том, что он уходит и вот преемники. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть.

Или он сам остаётся, или кто-то от кремлёвской команды", — уточнил Жириновский, будучи в эфире станции "Говорит Москва".