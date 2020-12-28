Жириновский назвал возможных преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, кто может занять пост президента России после ухода Владимира Путина.

Политик назвал пять вероятных кандидатур, которые уже сейчас занимают высокие государственные посты. Это глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Также Жириновский надеется, что и сам сможет занять пост главы государства. Он намекнул, что россияне "ждут его" уже 30 лет.