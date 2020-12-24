Нужно ли России сближение с Западом: мнение эксперта

Рассказывая об отношениях Запада и России, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил: хотя Запад для России и привычнее, чем Восток (хотя бы с цивилизационной точки зрения), шагов к сближению там не предпринимают.

Далее Пушков рассказал о трёх условиях, которые на Западе хотели бы видеть реализованными российской стороной:

возврат Крыма Украине;

прекращение помощи Донбассу;

прекращение работы в Сирии.

"Вот условия для того, чтобы Запад начал с нами сближаться. Поскольку эти условия невыполнимы все, то вы понимаете, что Запад с нами сближаться не намерен, не собирается", — рассказал Пушков в эфире станции "Говорит Москва".

Есть ли ещё какие-то варианты сближения с Западом и нужно ли оно России? Комментарием поделился Владимир Брутер, эксперт, представляющий Международный институт гуманитарно-политических исследований. Только для читателей "Правды. Ру".

"Сближение" и "отношения": разница есть

"России не нужно сближение с Западом. России нужны устойчивые стабильные отношения с Западом — это разные вещи. Запад никогда не будет России другом или партнёром. Это мы видим по нынешней ситуации, да по любой ситуации это видно. А вот устойчивые стабильные отношения, конечно, желательны", — считает эксперт.

Однако на Западе, уверен Брутер, не пойдут на устойчивые стабильные отношения, пока имеют возможность оказывать давление. Ведь какой смысл в стабилизации отношений, если эта стабилизация сбивает тебя с выгодных позиций?

"Они желают видеть Россию униженной и слабой. Необязательно униженной в крайне плохом смысле этого слова, но такой, которая будет от них целиком и полностью зависеть", — резюмирует эксперт.

В качестве примера можно вспомнить переговоры Европы в Британии по торговой сделке. Европа оказывает максимальное давление на британцев просто потому, что может на сегодняшний момент это сделать. Для Запада такое поведение очень характерно.

"Для Запада вообще нехарактерно дружественное поведение, если они могут выиграть больше. Поэтому мы вообще не должны говорить об улучшении отношений с Западом, сближении с ним. Мы должны говорить о том, что у нас есть своя повестка. А там, где она пересекается или там, где она вынуждена пересекаться (в таких ситуациях, как СНВ-III), мы должны искать взаимоприемлемый компромисс", — подводит итог Брутер.

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