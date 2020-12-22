Россияне выбрали "главную победу года"

Очередные итоги опроса от ВЦИОМ: жителей России спросили, что же они считают главной победой 2020 года.

По данным, которые привёл для СМИ генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, россияне уверены: именно создание вакцины достойно победы в этой "номинации".

"Главной победой 2020 года наши соотечественники назвали создание вакцины", — высказался Фёдоров.

Также эксперт привёл ещё несколько цифр: оказалось, что меры по борьбе с коронавирусом россияне оценили весьма по-разному. Так, 48% сообщили, что власти "сделали всё, что могли". А вот тех, кто считает, что в Кремле "не доработали", оказалось чуть больше, чем уверенных в "максимизации усилий": 23% против 22%.

Напомним, что в рамках борьбы с коронавирусом в России стартовала бесплатная вакцинация. Также Москва предлагала вакцину другим странам, однако многие (в том числе Украина) предпочли "западную" версию от Pfizer/BioNTech и Moderna.