Очередную инициативу, которая поможет спасти россиян от неумеренного потребления алкоголя, предложил депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров. По его мнению, с 1 по 7 января продавать алкоголь вообще не стоит.
Письмо с обоснованием своего решения Буров уже разослал коллегам. В нём депутат отметил, что такая мера не только сохранит здоровье празднующих, но и разгрузит медиков, которым из-за коронавируса очень тяжело.
"На новогодних праздниках возникает определённое напряжение, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя. Люди постоянно бегают в магазин и что-то докупают. Чем это чревато?
В первую очередь разрушается и снижается иммунитет, начинается процесс заражения коронавирусной инфекцией. Если кто-то хочет выпить — пожалуйста, запасайтесь впрок в декабре.
Да, 31 декабря мы все будем сидеть за столом. Но с 1 по 7 января лучше бы воздержаться", — уверен Буров.
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