Волгоградский депутат предложил ввести "сухой" Новый год

Очередную инициативу, которая поможет спасти россиян от неумеренного потребления алкоголя, предложил депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров. По его мнению, с 1 по 7 января продавать алкоголь вообще не стоит.

Письмо с обоснованием своего решения Буров уже разослал коллегам. В нём депутат отметил, что такая мера не только сохранит здоровье празднующих, но и разгрузит медиков, которым из-за коронавируса очень тяжело.