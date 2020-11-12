Новый год уже не за горами, и в условиях пандемии россияне собираются праздновать так, как получится в зависимости от карантинных мер.
Жители страны в целом опасаются введения к Новому году жестких карантинных мер из-за пандемии.
В соцмедиа провели опрос, считают ли сограждане, что меры карантина перед Новым годом будут усиливаться.
Вопрос звучал так: как думаете, введут ли к Новому году карантин как весной, раз меры продолжают "усиливать"?
Результаты опроса показали, что:
Другой опрос показал, что большинство опрошенных собираются встречать праздник в семейном кругу дома, на даче или "куда позовут", также популярными ответами были "на море", "за границей" и "на работе".
Напомним, что глава Роспотребнадзора призвала россиян встречать Новый год дома или на дачах. Соответственно, россияне пояснили, где будут его встречать.
61% опрошенных намерены отмечать праздник дома; с семьей/друзьями.
13% планируют оставаться "дома и сычевать в сети".
10% соберутся на даче, 4% собираются ехать на море (Крым, Кубань),
3% — в провинцию, для большей свободы и снижения степени риска.
1% выбрали себе санаторий или пансионат
5% видят себя за границей
3% будут отмечать 2021 год "в кабаке, если их не закроют".
10% пойдут туда, куда их позовут,
6% будут вынуждены отметить Новый год на работе.
Действительно, курортные и туристические города РФ уже фиксируют вал бронирований на новогодние праздники.
В связи с опасением ввода карантина, закрытием ресторанов, клубов и прочим ужесточением пандемических, россияне массово скупают "на Новый год" туры, бронируют авиа- и железнодорожные билеты, отели, санатории и частное жилье в Сочи, Крыму, Горном Алтае, на Байкале, в ряде туристических городов "Золотого кольца".
Больше всего среди "новогодних туристов" жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, самые популярные пожелания — встретить праздник у моря.
Но что касается вариантов встретить праздник практически на месте, то уже есть сообщения о возможном вводе QR-кодов и СМС-регистраций новогодних поездок в гости.
Местные власти тоже могут решить вопрос радикально — к примеру, в Казани анонсировали запрет выезда "вовне" на новогодние праздники — взамен мэрия готовит "развлечения в пределах города".
Так что готовиться к встрече Нового года россияне начали сильно загодя.
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