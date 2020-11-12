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Автор Александр Шторм

Россияне рассказали, как встретят "ковидный Новый год"

Новый год уже не за горами, и в условиях пандемии россияне собираются праздновать так, как получится в зависимости от карантинных мер.

Россияне рассказали, как встретят "ковидный Новый год"

Жители страны в целом опасаются введения к Новому году жестких карантинных мер из-за пандемии.

В соцмедиа провели опрос, считают ли сограждане, что меры карантина перед Новым годом будут усиливаться.

Вопрос звучал так: как думаете, введут ли к Новому году карантин как весной, раз меры продолжают "усиливать"?

Результаты опроса показали, что:

  • 15% респондентов планируют готовиться/уезжать из городов на этот период.
  • Еще 16% ответили, что такое развитие событий "вероятно, но не факт. Может, проскочим…"
  • 32% респондентов думают, что в стране "введут ограничения, но до "весенних" не дойдёт".
  • Отказываются верить в это 13% с формулировкой "нет, не будут вводить, это же конец всему".
  • Что характерно, 10% заявили, что "мы и так живем как в карантине", куда уж дальше-то,
  • 6% полагают, что власти придумают что-то пожёстче, чем весной.
  • Только 8% прям пояснили, что не знают и ничего не могут сказать о перспективах на ближайшее время.

Другой опрос показал, что большинство опрошенных собираются встречать праздник в семейном кругу дома, на даче или "куда позовут", также популярными ответами были "на море", "за границей" и "на работе".

Напомним, что глава Роспотребнадзора призвала россиян встречать Новый год дома или на дачах. Соответственно, россияне пояснили, где будут его встречать.

61% опрошенных намерены отмечать праздник дома; с семьей/друзьями.

13% планируют оставаться "дома и сычевать в сети".

10% соберутся на даче, 4% собираются ехать на море (Крым, Кубань),

3% — в провинцию, для большей свободы и снижения степени риска.

1% выбрали себе санаторий или пансионат

5% видят себя за границей

3% будут отмечать 2021 год "в кабаке, если их не закроют".

10% пойдут туда, куда их позовут,

6% будут вынуждены отметить Новый год на работе.

Действительно, курортные и туристические города РФ уже фиксируют вал бронирований на новогодние праздники.

В связи с опасением ввода карантина, закрытием ресторанов, клубов и прочим ужесточением пандемических, россияне массово скупают "на Новый год" туры, бронируют авиа- и железнодорожные билеты, отели, санатории и частное жилье в Сочи, Крыму, Горном Алтае, на Байкале, в ряде туристических городов "Золотого кольца".

Больше всего среди "новогодних туристов" жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, самые популярные пожелания — встретить праздник у моря.

Но что касается вариантов встретить праздник практически на месте, то уже есть сообщения о возможном вводе QR-кодов и СМС-регистраций новогодних поездок в гости.

Местные власти тоже могут решить вопрос радикально — к примеру, в Казани анонсировали запрет выезда "вовне" на новогодние праздники — взамен мэрия готовит "развлечения в пределах города".

Так что готовиться к встрече Нового года россияне начали сильно загодя.

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Темы эпидемия пандемия карантин новый год коронавирус самоизоляция
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