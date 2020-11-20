Пенсия за трёх детей: инновация от движения «За жизнь!»

Необычную идею предложили в общественном движении "За жизнь!". По мнению экспертов движения, если женщина рожает третьего ребёнка, её стоит отпускать на "пенсию" и выплачивать специальные пособия.

Контуры идеи обрисовал координатор движения Сергей Чесноков. По его словам, начать стоит с 15 тысяч рублей, и благодаря новой мере можно существенно улучшить демографию в стране.

"Если бы женщина начинала её ["пенсию"] получать после рождения третьего ребёнка, это была бы серьёзная помощь", — уверен Чесноков.

Также на каждого последующего ребёнка надо давать больше денег, но при этом оставлять возможность для "мам-пенсионерок" продолжать работать. А выплаты должны суммироваться с пенсией, получаемой по достижении пенсионного возраста, резюмировал Чесноков.

Напомним: ранее эксперты предложили оригинальный план "спасения ПФР" - понадобятся деньги госкопаний.

По материалам сайта ura.news.