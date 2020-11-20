Стал известен "секретный план" властей по спасению ПФР от дефицита

Сбалансировать бюджет ПФР и сгладить текущие проблемы его наполнения реально, если использовать ресурсы госкомпаний. О возможном "секретном плане" правительства рассказал директор инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

По данным, которые стали доступны СМИ, Кривошапко видит следующую схему. На данный момент в ПФР "заливают" деньги из бюджета, который пополняется в том числе за счёт налогов. Налоги платят в том числе госкомпании.

Но если сразу, без возни с налогами, передавать в ПФР часть прибылей госкомпаний, входящих в топ-15, то можно получить намного больше денег и намного быстрее, уверен Кривошапко.

Гипотезу можно подтвердить недавно прошедшей "делёжкой" активов "Сбербанка", по итогам которого пакеты его акций ушли в ФНБ, рассказывает Кривошапко.

"При таком варианте к 2035 году пенсионная система уже будет в меньшей части зависеть от ежемесячных поступлений работающих", — рассказывает эксперт.

По материалам сайта ytro. ru.