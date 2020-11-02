Туркменистан направил России гуманитарную помощь

В связи со сложной обстановкой и кризисом пандемии Россия получит гуманитарную помощь от Туркменистана. Уточняется, что помощь придёт в виде грузов, а не в виде денежного транша.

Согласно комментарию замглавы МИД РФ Андрей Руденко, из Туркменистана вышлют помощь в Астрахань. В основном среди грузов — продукты, горючее, предметы первой необходимости.

По словам Руденко, такой шаг показывает — между странами установлена положительная политическая динамика отношений. Также политик порадовался и за увеличение торгового оборота между Россией и Туркменией.

"Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии", — подчеркнул Руденко.

Напомним: ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной. На текущий момент зафиксировано 1 655 038 случаев заражения.