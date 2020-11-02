"Специалистов слушать не стали": эксперт - о новой маркировке лекарств

В Госдуме назвали "сырой" систему маркировки лекарств. Ранее в российских аптеках произошёл дефицит некоторых препаратов. Источники РБК сообщали, что это произошло именно из-за сбоя в системе маркировки.

Хотели, как лучше — вышло, как всегда. Почему нужно было вводить эту систему в самый сложный период для покупателей и поставщиков, когда спрос на максимуме? Рассказывает для читателей "Правды.Ру" Ирина Булыгина, провизор, эксперт фармацевтического рынка России.

"Для галочки — можно, а качественно — нельзя": как вводили систему

"Когда принималось решение о вводе маркировки, никто не знал, что будет в такой сложный период для потребителей. Оно принималось давно. Но сроки, которые были выставлены для введения маркировки, были сильно ограничены. Все, в том числе зарубежные производители, говорили: нельзя качественно ввести маркировку за такой срок. Для галочки — можно, а качественно — нельзя. Но никто слушать доводы специалистов не захотел", — рассказывает Булыгина.

По словам эксперта, в итоге срок сдвигали дважды, но по ходу продвижения проекта менялись условия маркировки.

"То 88 знаков, то 44 знака, потом выкинули из кодировки срок годности, что всех возмутило, потому что это очень важный показатель", — дополняет Булыгина.

"Получили то, что получили. Ничего удивительного в этом нет"

Проблем оказалось несколько: во-первых, не смогли грамотно встроить технологию QR-кодов, которые давали данные при считывании. Во-вторых, не все аптеки смогли позволить себе нужное для считывания QR-кодов оборудование.

"Конечное звено — розница, аптеки. Потому что есть сетевые аптеки, крупные сети, которые могут позволить себе купить это оборудование, а есть единичные аптеки, которым это всё очень накладно, ведь маржа сократилась до предела, аптек у нас очень много. И получается, что конечное звено не подключено к этому процессу в полном объёме", — резюмирует Булыгина.

Также сказалось и недопонимание: специалисты, рассказывает Булыгина, у всех разные, равно как и финансовые возможности.

"Такое было, когда вводили ДЛО — систему дополнительного лекарственного обеспечения. Тогда точно так же получилось: ввели с 1 января, а система смогла заработать более-менее нормально только в конце марта. Так что ничего в этом удивительного нет", — завершает рассказ эксперт.

Специально для сайта "Правда.Ру".