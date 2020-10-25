Спортсмены и артисты, которые были или сейчас являются депутатами Госдумы, раскритиковали идею о том, чтобы в будущем в парламент выдвигались только люди с "профессиональными компетенциями".

Ранее с такой инициативой выступил замглавы генсовета Единой России Сергей Перминов.

"Давайте теперь будем брать только экономистов, которые хуже разбираются в работе профильных комитетов, но зато у них профессия другая. Это называется охота на ведьм, а я против неё", — выступила депутат Госдумы шестого созыва и актриса Мария Кожевникова.

"В момент выборов наше законодательство предоставляет всем одинаковые права. А внутри самой партии для этого существует праймериз", — отметил действующий депутат Госдумы и боксёр Николай Валуев.