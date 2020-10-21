Песков: Россия восстановит подачу воды в Крым без участия Украины

Продолжающиеся проблемы с водоснабжением в Крыму вынуждают российские власти действовать максимально оперативно. Помимо уже предпринятых мер (на которые выделили около 50 млрд рублей), российские эксперты готовы создать всю нужную инфраструктуру без участия украинской стороны.

Комментируя вопрос, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил: власти Киева "самоустранились" из переговорного процесса, однако Россия решит все проблемы самостоятельно. В частности, скоро планируется встреча Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, в ходе которой вопрос водоснабжения Крыма также будет затронут.

"Было соответствующее поручение президента, правительством утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма", — уточнил Песков.

Напомним, что проблемы с водой в Крыму начались после "перекрытия трубы" Украиной. В Киеве потребовали "вернуть Крым в обмен на воду", иначе, по мнению украинской стороны, "вопрос должны решать власти РФ".