Аксёнов рассказал, как потратят 50 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Глава Крыма проинформировал своих подписчиков соцсетях, на что будут израсходованы федеральные средства, выделяемые на восстановление нормального водоснабжения полуострова.

Ранее председатель правительства России заявил, что из бюджета будут выделены 50 млрд рублей на модернизацию водоснабжения РК.

"В комплексный план входят, мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития Крыма на сумму порядка 45 млрпд рублей. Это, в частности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака.

Предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей", — написал глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсети "ВКонтакте", отметив, что уже начато бурение скважин на водозаборах, а полностью программа должна завершиться до 2024 года.