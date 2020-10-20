Минфин предлагает начать экономить на армии

Пакет предложений по оптимизации государственного бюджета подготовлен Минфином РФ. Он касается расходов на армию.
В целях экономии денег чиновники Министерства финансов считают необходимым:
Как сегодня сообщают "Известия", ознакомившиеся с документом,
предлагается провести сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше 1 млн человек, то есть сократить хотят примерно 100 тыс. должностей.
Если предложение "пройдёт", то на гражданскую службу будут переведены те военнослужащие, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач:
"Что касается пенсий, документ содержит идею исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличить срок выслуги для начисления пенсии. Сейчас он составляет 20 лет, включая время обучения в военном вузе. Минфин предлагает увеличить этот срок до 25 лет, исключив из этого срока период учебы. "То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на 10 лет позже", — поясняет издание.
Сейчас предложение изучается в Минобороны.
Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.