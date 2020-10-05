Владимир Путин поздравил педагогов с Днём учителя

Российский президент присоединился ко всем, кто выражает сегодня признательность учителям.

И по традиции президент "пришёл с подарками": для учителей готовят множество изменений в законодательстве. В частности, уже с 2021 года будут введены новые схемы оплаты труда.

"Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого", — поздравил Путин педагогов.

Глава государства уверен: учителя и дальше смогут сохранить и достойно развить традиции образования.

Профессия учителя сложна, но очень благородна — недаром российские учителя считаются лучшими во многих странах мира. Так, ещё в 2015 году учитель информатики Андрей Сиденко сумел пробиться в топ-10 лучших учителей мира (версия Connect Learning Today).