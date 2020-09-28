Учителей не будут увольнять за отказ от вакцинации против COVID-19

Российских учителей не будут отстранять от работы или увольнять за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.

"Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — сообщается в ответном письме Министерства просвещения на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, опубликованном в телеграм-канале парламентария.

В министерстве ранее сделали заявление, что прохождение вакцинации от коронавируса для педагогов будет добровольным.