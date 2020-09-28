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Беспилотники США замечены в районе Крыма. Чего хотят Штаты?

Несмотря на то что украинских беспилотников в районе крымской границы стало меньше, расслабляться военным не стоит. Теперь около границ региона были замечены тяжёлые американские БПЛА "Global Hawk". Что это означает для России?

Беспилотники США замечены в районе Крыма. Чего хотят Штаты?

Комментирует Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Специальный материал — только на "Правде. Ру".

"Я могу сказать только одно: американцы никогда не прекращали свою агрессивную политику. При этом они обвиняют Россию в агрессии в готовности напасть на Украину, напасть на Прибалтику, Польшу и так далее.

Соединенные Штаты являются самым террористическим государством, которое существует на земле. Потому что Соединенные Штаты за последние 30 лет развязывали все крупнейшие войны, которые были на планете. Это Югославия, это дважды Ирак, это Сомали, это Афганистан. Сегодня они оккупировали нефтяные площадки в Сирии, пытались руками террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) свалить сирийское правительство. И так далее.

Они продолжают свою агрессивную политику, пытаются показать России, что они доминируют на планете. Но это все "мыльный пузырь", их доминирование, потому что их теперь давным-давно не боятся. Даже Северная Корея не испугалась трех авианосных ударных группировок Соединенных Штатов, которые Трамп подогнал к территориальным водам.

А по поводу подлетов американских бомбардировщиков стратегических, разведчиков или беспилотников к воздушным границам России, я хочу сказать: не дай Бог они пересекут эти воздушные границы. Они найдут свое место на дне Черного моря. Вот и все. Они это прекрасно понимают.

Они, конечно, дразнят нас. Но это выглядит как "ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона". Хотя, конечно, Моськой называть немножко преувеличение, но, тем не менее, их поведение похоже на поведение Моськи", — прокомментировал специально для "Правды. Ру" эксперт.

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