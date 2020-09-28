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Около границ Крыма замечены тяжёлые беспилотники США

Несмотря на то что украинских беспилотников в районе крымской границы стало меньше, расслабляться военным не стоит. Теперь около границ региона были замечены тяжёлые американские БПЛА "Global Hawk".

Около границ Крыма замечены тяжёлые беспилотники США

"Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова", — уточняет для СМИ источник, связанный с силовыми структурами.

"Работа" украинских операторов БПЛА заключалась, по мнению военных, в попытках провокации российских сил. Однако зачастую они действительно пересекали российскую границу и сбивались расчётами ПВО.

Какие цели преследуют американцы — пока неизвестно. Однако используемый тип беспилотников в первую очередь разведывательный.

Напомним, что с момента крымского референдума Украина не оставляет попыток если не вернуть, то хотя бы "надкусать" территорию: например, проводит отключение водоснабжения.

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